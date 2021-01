Juventus Sassuolo, Pirlo: “Dybala e McKennie, ecco come stanno”

Le parole di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky al termine di Juventus-Sassuolo

Juventus Pirlo/ Tre punti sofferti ma preziosissimi per la Juventus di Andrea Pirlo, che allo Stadium batte il Sassuolo per 3-1 e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica a meno sette dal Milan (con una gara da recuperare). Ai microfoni di Sky, il tecnico bianconero ha fornito importanti ragguagli sulle condizioni di McKennie e Dybala, usciti per infortunio:

“Dybala ha riportato un trauma contusivo al collaterale e non riusciva a continuare la gara. Lo monitoreremo, sperando che non sia nulla di grave. Per quanto riguarda McKennie, ieri ha accusato un piccolo problema allo psoas che si è riacutizzato nel momento in cui ha fatto una giocata di tacco: non dovrebbe essere niente di grave. Era importante dare continuità alla vittoria con il Milan, anche se abbiamo giocato con troppa sufficienza dopo essere passati in vantaggio. Siamo pronti alla gara con l’Inter: sarà una grande partita.”