Juventus, contro l’Inter in quattro rischiano grosso

Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la finale di Supercoppa Italiana: #Danilo, #Rabiot, #Bentancur e #Kulusevski ⚪️⚫️

— Romeo Agresti (@romeoagresti) January 17, 2021

Come ha sottolineato il giornalista Romeo Agresti su Twitter ci sono dei calciatori della Juventus che dovranno stare molto attenti questa sera. Perché il regolamento prevede che la squalifica in campionato si deve scontare anche in Supercoppa Italiana. E dunque i diffidati bianconeri, in caso di giallo rimediato questa sera, salterebbero la partita con il Napoli. Danilo, Rabiot, Bentancur e Kulusevski sono i calciatori della squadra di Pirlo che dovranno cercare di evitare l’ammonizione se vorranno essere in campo contro i partenopei. Assenze che sarebbero ancor più pesanti in casa Juve visto che Pirlo sta già facendo a meno di diverse pedine.