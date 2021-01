Inter Juventus, Paratici a Sky: “Vogliamo bene a Conte, sulla partita..”

Paratici a Sky: le parole del dirigente bianconero poco prima del fischio d’inizio di Inter Juventus. Ecco quanto dichiarato

Inter Juventus Paratici/ Poco prima del fischio d’inizio di Inter Juve, posticipo della sedicesima giornata di Serie A, Fabio Paratici ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky in cui ha evidenziato alcuni aspetti della gara di San Siro. Ecco le sue parole: “Il mio colloquio con Nedved? parlavamo di campo. Inter-Juve è sempre una gara speciale, non per questo si chiama derby d’Italia. L’abbiamo preparata molto bene e speriamo di poter conquistare tre punti molto importante per il morale e la classifica. Ci teniamo a far bene.

Su Conte: “Un grande allenatore e una grande persona a cui vogliamo molto bene. Abbiamo condiviso tre anni ricchi di successi e gli auguriamo il meglio. Oggi però è un avversario e ci teniamo a batterlo.