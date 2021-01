Calciomercato Juventus, scambio con il Milan: Rebic sul piatto, lo scenario

Rebic alla Juventus, calciomercato: Demiral pedina di scambio? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla clamorosa trattativa

Calciomercato Juventus Rebic Demiral/ Si prospettano calde ore di calciomercato sul fronte Milano-Torino. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, la Juventus e il Milan starebbero ragionando su un possibile scambio di prestiti tra Demiral e Rebic per cercare di migliorare due reparti che in questa prima parte di stagione hanno evidenziato non poche difficoltà in termini di continuità e di soluzioni. I rossoneri, infatti, hanno assoluta necessità di un innesto che possa giostrare al fianco di Romagnoli, facendo rifiatare all’occorrenza Simon Kjaer, costretto agli straordinari alla luce degli infortuni del “collega”.

Leggi anche–>Dzeko alla Juventus e Bernardeschi alla Roma: ecco cosa filtra da Torino

Dal canto suo, la Juve è alla spasmodica ricerca di un vice Morata: dopo i non di Fabio Quagliarella, che ha preferito restare a Genova, e di Llorente, per il quale sembra ormai imminente il passaggio all’Udinese, l’unica pista credibile è rimasta Scamacca, sul quale però Paratici non sembra essere totalmente convinto. Da qui l’idea di uno scambio con il Milan che vedrebbe coinvolto Rebic: al momento è solo un’idea, ma non è detto che non si possa concretizzare negli ultimissimi giorni di calciomercato.