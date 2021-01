Infortunio Morata, calciomercato Juventus: Paratici prepara il colpo da 90

Calciomercato Juventus, Alvaro Morata è uscito malconcio dalla sfida contro la Spal e ha fatto suonare il campanello d’allarme in casa bianconera

Calciomercato Juventus Morata Scamacca/ I progressi evidenziati dalla Juventus nell’ultimo periodo si sono manifestati in maniera piuttosto inequivocabile in occasione del match contro la Spal dove i bianconeri, a dispetto dell’avversario non insuperabile, hanno portato a casa la qualificazione in modo agevole, senza patemi d’animo, evitando quelle disattenzioni che invece avevano caratterizzato molte delle gare della prima parte di stagione.

La gara contro i ferraresi, però, ha messo in luce un problema da non trascurare per il proseguo della stagione. Alvaro Morata, infatti, è uscito zoppicando dal manto erboso dell’Allianz, sostituito quando mancavano poco più di 20 minuti al fischio finale dell’arbitro. Con Kulusevski che sarà squalificato per la gara contro la Samp e con Dybala che non ha ancora smaltito i postumi dell’infortunio, è scattata l’emergenza attacco per Pirlo, che contro i doriani avrà a disposizione soltanto due punte di ruolo come Ronaldo e Morata ( a meno che quest’ultimo non debba dare forfait). Ecco dunque che la necessità di un rinforzo offensivo appare stringente, con Paratici che continua a seguire con molto interesse la situazione relativa a Gianluca Scamacca.