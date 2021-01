Dybala-Juventus, calciomercato: segnali di apertura per il rinnovo

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: emergono importanti novità sul futuro dell’attaccante argentino che ha il contratto in scadenza nel 2022

Calciomercato Juventus Dybala rinnovo/ A tenere banco in casa Juventus in queste fredde ore invernali c’è sempre il prolungamento del contratto di Paulo Dybala il cui contratto in scadenza nel 2022 non è stato ancora rinnovato. L’argentino ha da poco risolto alcune pendenza di tipo manageriali, e questo potrebbe avere ripercussioni positive sul suo rinnovo con la Vecchia Signora, come rivelato da tuttojuve.com. Tuttavia, va ricordato che tra richiesta ed offerta c’è ancora una sensibile discrepanza.

La Joya, per firmare, chiede un quadriennale a circa 15 milioni di euro a stagione, mentre la dirigenza di corso Galileo Ferraris non è andata oltre una proposta di un contratto per 4 anni a 10 milioni di euro che con i bonus potrebbe accrescersi di un ulteriore milione. Le parti molto probabilmente si riaggiorneranno alla fine della sessione invernale di calciomercato, per gettare le basi di un possibile accordo che sarebbe la naturale conclusione di una trattativa estenuante che va avanti da mesi.