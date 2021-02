Wanda Nara stuzzica l’Inter | Foto e messaggio social per la Juventus

Dopo l’eliminazione dell’Inter, estromessa dalla Coppa Italia dalla Juventus di Andrea Pirlo, Wanda Nara ha postato su Instagram una foto eloquente

Wanda Nara Juventus Inter Messaggio social/ La Juventus all’Allianz Stadium è riuscita a tenere a bada le sfuriate della squadra di Antonio Conte, conquistando un prezioso pareggio che proietta i bianconeri in finale di Coppa Italia, dove Cristiano Ronaldo e compagni aspettano la vincente di Napoli-Atalanta. Una vittoria molto mediatica, anche per tutto quello che è successo in tribuna tra Conte e Agnelli, ma non solo.