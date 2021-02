Calciomercato Juventus, possibile obiettivo in mediana dalla Premier

Non finiscono mai i rumorsi di calciomercato che riguardano la Juventus, ovviamente in vista già della prossima stagione agonostica.

C’è un reparto in particolare che a quanto pare la dirigenza vorrebbe rinforzare ed è la linea mediana. Nella quale i tifosi vorrebbero rivedere Paul Pogba, il campione francese che oggi milita con il Manchester United. Ma a quanto pare potrebbe esserci nel mirino anche un altro obiettivo, sempre dalla Premier League.



LEGGI ANCHE—>Ramos, la rottura con il Real Madrid è insanabile. E la Juve…

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus , sarà lui la prossima punta: ecco i segnali

Calciomercato Juventus, Ziyech possibile obiettivo

🚨 | Juventus and AC Milan are monitoring the situation of Hakim Ziyech for a possible transfer ahead of the coming summer window. #ACMilan #Juventus #Chelsea — Football Transfers (@Transferzone10) February 12, 2021

Come ha riportato su Twitter “Football Transfers” a quanto pare la Juventus e il Milan avrebbero un obiettivo in comune per il centrocampo in vista dell’estate. Parliamo di Hakim Ziyech, calciatore marocchino che dopo aver strabiliato l’Europa con la maglia dell’Ajax quest’anno milita nel Chelsea. Squadra nella quale, a quanto pare, potrebbe anche non rimanere al termine di questa stagione. Di sicuro c’è che si tratterebbe di un grande colpo, visto lo spessore del calciatore.