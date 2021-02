Bentancur ha condannato la Juventus ad una pesante sconfitta in Champions League con il suo errore iniziale. Ora è sul mercato, gli scenari.

Ha combinato un bel pasticcio Rodrigo Bentancur che stenta a completarsi e a diventare un vero top player per il centrocampo. Nella notte di Champions League ad Oporto ha dato modo di far capire come non sia un regista basso. Ha altresì confermato una pericolosissima tendenza a perdere pallone al limite della propria area. Stavolta lo affatto addirittura all’interno dei 16 metri. Un altro esempio? Il ko di Verona della scorsa stagione…

LEGGI ANCHE >>> Rabiot, dall’Inghilterra insistono per avere il centrocampista della Juventus

Bentancur, futuro tutto da decifrare in casa Juventus

Secondo il portale calciomercatoweb.it potrebbero cambiare gli scenari per il futuro di Bentancur. Fabio Paratici potrebbe iniziare a valutare, infatti, offerte importanti provenienti dall’estero, ma non c’è alcuna intenzione di svendere il calciatore, considerato un talento di assoluto livello anche in ambito internazionale. Si pensi, ad esempio, al Barcellona che è un suo vecchio estimatore e potrebbe decidere di puntare sul centrocampista. Bentancur è valutato dalla Juventus non meno di 50 milioni di euro, anche perché il Boca Juniors ha conservato il 50% sulla futura rivendita del centrocampista. Un bel guazzabuglio.