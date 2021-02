Juventus, l’esito degli esami di Chiellini. I tifosi lo attaccano sui social

Juventus, tre bianconeri al J Medical in attesa degli esami dopo la partita di Champions League contro il Porto

Juventus, un momento decisamente no dal punto di vista degli infortuni. Andrea Pirlo dovrà fare i conti con alcuni assenti per la prossima sfida in campionato contro il Crotone. Sembra che la parola fine non sia ancora giunta, una stagione fortunata per alcuni protagonisti della rosa di Pirlo. Stamattina dopo il ritorno dalla trasferta europa di Oporto, tre giocatori bianconeri: Chiellini, Bentancur e Morata si sono presentati al J Medical in attesa degli esami. Sul capitano sono arrivati gli esiti degli esami:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il rimpianto di Paratici vale 75 milioni: si può fare

Juventus, tre bianconeri al J Medical: l’esito degli esami

Tanti assenti nelle file bianconere, dopo Cuadrado, Bonucci, Dybala e Arthur anche Chiellini si è fermato nella partita di Champions di ieri sera a Oporto, sconfitta 1 a 2 contro i padroni di casa nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ora Pirlo dovrà capire quando potrà riavere a disposizione tutti i suoi calciatori, alcuni assenti cruciali in ogni settore del campo. C’è bisogno in questo momento, così delicato, di avere più ricambi e possibilità di gestire i top player al meglio. Nella sfida di ritorno, all’Allianz Stadium, la Juventus non potrà sbagliare. L’eliminazione così prematura dalla Champions League sarebbe l’ennesimo disastro che in questo momento sia Pirlo che la dirigenza non vogliono e non devono permettersi.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, il punto sugli infortunati: situazione che preoccupa Pirlo

Proprio per questo motivo Pirlo gestirà al meglio le risorse a disposizione così da non avere problemi in futuro e col Crotone potremmo vedere – possibile – turnover. Per Chiellini l’esito è stato positivo, come scritto nel tweet di Agresti si è “escluso muscolari al polpaccio destro. Condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Alcuni tifosi non ci stanno e sotto il tweet hanno commentato poco entusiasti la scelta di Chiellini di uscire così prematuramente dal campo, sospettando che questa non fosse la mentalità da leader giusta per il momento così delicato.