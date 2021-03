Calciomercato Juventus, Beckham vuole Cristiano Ronaldo

Il calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione non può prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo. Rimarrà a Torino oppure no?

Il contratto del portoghese non è in scadenza a giugno, ma sono tanti i rumors che si accavallano settimana dopo settimana sul suo futuro. Da una parte si ipotizza un prolungamento dell’accordo con i bianconero, dall’altra invece una possibile partenza verso nuovi lidi e verso nuove avventure calcistiche. Perché di appendere gli scarpini al chiodo Ronaldo non ci pensa minimamente. E del resto i numeri sono dalla sua parte. Difficile trovare in giro per il pianeta attaccanti con il suo fiuto del gol. Nel suo caso la carta d’identità rappresenta solo un dettaglio.

