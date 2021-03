Calciomercato Juventus, colpo dal Psg: c’è l’affondo per il sostituto di Cr7

Icardi alla Juventus, calciomercato: Paratici pensa a Maurito nell’ottica di un rimpiazzo di Cristiano Ronaldo, per il quale l’ipotesi di un addio diventa sempre più concreto

Calciomercato Juventus Paratici Icardi/ Nonostante manchino ancora alcuni mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, soprattutto gli addetti ai lavori dei top team sono già all’opera per tastare il terreno in vista dei possibili colpi futuri. Tra questi c’è anche la Juventus, alle prese con la “grana” Ronaldo: il fenomeno portoghese potrebbe dire addio alla compagine bianconera, ragion per cui la dirigenza bianconera starebbe cominciando a cautelarsi.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, tra i nomi attenzionati dalla Juve ci sarebbe anche quello di Maurito Icardi, che non sta di certo vivendo il suo periodo di forma al Paris Saint Germain, essendo stato scavalcato nelle gerarchie da Moise Kean, autore fin qui di una stagione davvero sfolgorante, sia in campo nazionale che in campo internazionale. Alla luce dell’investimento da poco fatto per acquistarlo dall’Inter, è poco probabile che il club francese si accontenti di una cifra inferiore ai 60 milioni di euro: da non trascurare, però, il possibile inserimento di qualche contropartita, dal momento che la Vecchia Signora ha nel proprio organico parecchi esuberi di cui vorrebbe disfarsi.