Calciomercato Juventus, no al City per il centrocampista

Calciomercato sempre aperto in casa Juventus, con trattative che nel corso della prossima estate entreranno nel vivo sia per gli acquisti che per le cessioni.

La Juventus indubbiamente non ha intenzione di smantellare la sua rosa, tutt’altro. L’obiettivo è quella di renderla sempre più forte e competitiva per il futuro. Ci sono però dei calciatori che fanno gola ad altri club, come ad esempio Adrien Rabiot. Il calciatore francese, che i bianconeri hanno preso a parametro zero dal Psg, piace soprattutto all’Everton di Ancelotti. Tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio e che conosce bene le sue qualità. Tuttavia pare esserci anche un’altra big inglese sul mediano bianconero.

