Calciomercato Juventus, Dybala possibile pedina di scambio

Il calciomercato in estate della Juventus si preannuncia davvero bollente, viste le tante voci che riguardano possibili acquisti e cessioni.

La valutazione della rosa ovviamente si farà alla fine della stagione, che per adesso è deludente vista la precoce eliminazione dalla Champions League. Ultimi mesi decisivi, insomma, e la Juventus spera di ritrovare al più presto Dybala. Con i se e con i ma non si fa la storia del calcio, ma sicuramente la presenza dell’argentino con il Porto sarebbe potuta essere determinante. Fuori per infortunio da inizio gennaio, sarebbe dovuto rientrare in poche settimane ma invece oggi è ancora out.

Calciomercato Juventus, Dybala per arrivare a Icardi o Griezmann

Come spiega Il Corriere dello Sport, i prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro di Dybala alla Juventus. Sia da un punto di vista tecnico, ma anche contrattuale visto che il suo accordo scade a giugno 2022. E non si esclude che l’argentino in estate possa essere ceduto, di fronte ad una buona offerta economica, per far cassa. Oppure che possa essere una pedina di scambio importante per arrivare ad altri big. Si ipotizza un affare con il Psg, che porterebbe Dybala in Francia e Icardi in bianconero, oppure anche un ipotetico scambio con il Barcellona per Griezmann. Voci, per ora. Toccherà a Dybala dimostrare quanto prima, non appena rientrerà dall’infortunio, quanto può essere importante per la Juventus.