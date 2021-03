Juventus, contro il Cagliari Pirlo li lascia fuori dai titolari

La Juventus ha vissuto una delle settimane più difficili della stagione dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata contro il Porto.

Uno stop ai sogni bianconeri di riuscire a portare a casa quel trofeo che ormai manca da 25 anni in bacheca. Adesso bisognerà focalizzarsi per forza di cose sul campionato, con l’obiettivo di riuscire ad acciuffare l’Inter capolista per portarsi a casa il decimo scudetto consecutivo. Una missione che si preannuncia difficile, visto che Lukaku e compagni non stanno sbagliando un colpo, ma alla quale la Juventus deve credere fino in fondo. Prima della sosta si giocherà contro Cagliari e Benevento e si deve puntare a fare il pieno di punti.

