Juventus Benevento, il difensore dei sanniti non ci sarà per squalifica

Juventus Benevento, Glik squalificato: il difensore non prenderà parte al match contro i bianconeri dopo aver rimediato un cartellino giallo contro la Fiorentina

Juventus Benevento Glik/ Brutte notizie in casa Benevento. La compagine di Filippo Inzaghi, che da pochi istanti ha perso sonoramente al cospetto di una Fiorentina trascinata dal super Vlahovic, sarà costretta a fare a meno del suo pilastro difensivo contro la Juventus, nel prossimo impegno di campionato. Kamil Glik, infatti, che era diffidato, al trentacinquesimo minuto ha rimediato un’altra ammonizione, che gli impedirà di scendere in campo contro Cristiano Ronaldo e compagni.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Bonucci ai saluti: decisa la sua prossima squadra

Il polacco è entrato in ritardo e ha rimediato il cartellino giallo. Una brutta tegola per i sanniti, che anche contro la squadra di Prandelli hanno palesato una tenuta difensiva alquanto rivedibile, concedendo ai gigliati la possibilità di insaccare la palla alle spalle di Montipo in 4 circostanze. Inzaghi sarà dunque costretto a reinventarsi il pacchetto arretrato per cercare di fronteggiare per quanto possibile i temibili attaccanti della Juve.