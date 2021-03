Calciomercato Juventus, Ronaldo via: pronti 80 milioni per l’erede

Joao Felix alla Juventus, calciomercato: secondo le ultime indiscrezioni, Cr7 potrebbe “cedere” il testimone al suo erede portoghese

Calciomercato Juventus Ronaldo Joao Felix / Il tormentone Ronaldo è appena cominciato, e non intende arrestarsi. All’indomani dell’eliminazione della Juventus, il futuro del fenomeno portoghese è tornato prepotentemente in discussione. I quasi 30 milioni di euro annui che il cinque volte pallone d’oro percepisce attualmente sono una spada di Damocle che pende inesorabilmente sulle casse del club bianconero. Ricordiamo che il contratto del lusitano scadrà tra un anno e mezzo, e al momento le negoziazioni per un prolungamento sono in alto mare.

Ecco perché Paratici avrebbe cominciato a tastare il terreno in vista di un eventuale addio dell’ex Real Madrid, che piace molto al Paris Saint Germain. Nel caso in cui la cessione di Cr7 si materializzasse, ecco che i vertici dirigenziali juventini potrebbero dirottare le proprie attenzioni su Joao Felix, considerato da tutti l’erede dell’attuale centravanti della Juventus. L‘Atletico un anno e mezzo fa sborsò 126 milioni di euro, e non accetta offerte inferiori ai 100 milioni di euro: una buona base d’asta potrebbe essere, però, rappresentata da un’offerta di 80 milioni euro. Su Felix, però, è forte anche l’interessamento di Guardiola, che stravede per questo tipo di calciatori tecnici e molto dotati da un punto di vista qualitativo. A rivelarlo è calciomercato.it