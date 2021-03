Calciomercato Juventus, affare Marcelo: spunta una nuova pretendente

Marcelo alla Juventus, calciomercato: il terzino brasiliano potrebbe essere il nuovo acquisto di Paratici.

Calciomercato Juventus Marcelo/ Sebbene manchino ancora molte ore all’apertura ufficiale della sessione, le indiscrezioni e i rumours di certo non stentano a decollare. Uno dei principali obiettivi di mercato della compagine bianconera è Marcelo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Real Madrid e che potrebbe rivelarsi una mina vagante delle prossime contrattazioni.

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, oltre alla Juventus, da tempo sulle tracce di Marcelo, da non sottovalutare è anche la pista che porta all’Inter Miami, con il brasiliano che potrebbe entrare nell’ordine di idee di concludere la sua carriera oltreoceano.

Juve-Marcelo, calciomercato: spunta un terzo incomodo?

L’Inter Miami di Beckham, infatti, preme sull’acceleratore per Marcelo, avendo intrattenuto proficui dialoghi con l’entourage del brasiliano. Non è ancora arrivata la tanto agognata fumata bianca, ma lo spiraglio per uno sbarco in Mls sembra esserci, alla luce delle poche possibilità che il brasiliano ha di rinnovare il suo contratto con il Real. Al momento l’opzione Juve è in stand by, con Paratici che sembra intenzionato ad affondare il colpo per Gosens. Seguiranno sicuramente aggiornamenti.

