Calciomercato Juventus, due nuovi nomi in mediana: Pirlo è deciso

Calciomercato Juventus, due nuovi nomi in mediana per la prossima stagione. Pirlo ha chiesto rinforzi alla società.

Calciomercato Juventus, una stagione che è ancora nel vivo delle competizioni. I bianconeri lottano per lo scudetto ma allo stesso tempo dovranno disputare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, fumato purtroppo il sogno Champions ma solo rinviato. Il maestro Andrea Pirlo ormai saldo sulla panchina bianconera e pronto a continuare la rifondazione avrebbe richiesto esplicitamente alla società due rinforzi in mediana. Piacciono molto i nomi di Locatelli e Aouar ma potrebbero arrivare anche ghiotte alternative, fra queste, come suggerito dal cronista Francesco Repice, ci sarebbero anche De Paul e Verratti.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, rinviata la partita Inter Sassuolo: è polemica social

La Juventus ha provato a rinforzarsi ma il centrocampo sembra ancora incompleto. Alcuni giocatori, prima inamovibili, ora, sono sul mercato (Bentancur). Con alcuni che potranno partire (Ramsey, Rabiot) altri potranno arrivare. Pirlo ha richiesto due rinforzi a centrocampo, come dicevamo poc’anzi, piacciono sia Aouar che Locatelli: il primo ancora troppo caro, la dirigenza francese chiede almeno 60 milioni mentre Locatelli potrebbe chiudersi intorno ai 40. Ma le suggestioni estere potrebbero essere altre, ad esempio, come viene suggerito dal noto cronista Franesco Repice, giocatori del calibro di De Paul (stando nella Serie A) e Verratti andando invece all’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ormai è diventato essenziale: rinnovo per il jolly

Ed effettivamente viste le qualità ma soprattutto le caratteristiche con cui gioca Verratti un suo acquisto potrebbe garantirsi certezza. L’italiano a Parigi è ormai un leader in campo e nello spogliatoio ma la voglia di Italia si potrebbe far sentire e se i bianconeri avanzassero l’offerta, potrebbe seriamente pensarci, un po’ meno il Psg. De Paul è un altro profilo che ha scatenato le big italiane, oltre ai bianconeri c’è sempre l’Inter molto interessata ma le richieste giustamente non economiche frenerebbero la società nerazzurra. Per De Paul c’è anche fascino esterno, alcune big della Premier si sono fatte avanti ma non è in dubbio che il giocatore possa rimanere in Serie A magari proprio alla Juventus.