Calciomercato Juventus, colpo in mediana: Paratici sfoglia la margherita

La Juventus valuta i possibili colpi a centrocampo per rinforzare un reparto che ha mostrato evidenti lacune in questa stagione

Calciomercato Juventus centrocampo / In casa Juventus si respira aria di rivoluzione. La stagione poco confortante della squadra bianconera avrebbe convinto i vertici dirigenziali ad avviare i primi contatti per migliorare una rosa che soprattutto a centrocampo si è rivelata inadatta, sia in campionato, sia in Champions League. Si sta ragionando in vista dei possibili addii di Ramsey e di Rabiot, che fanno gola ad alcuni club della Premier e dalle cessioni dei quali Paratici potrebbe piazzare l’affondo per almeno uno dei due colpi che ha in serbo per la prossima estate.

Secondo quanto rivelato dal Corriere di Torino, in cima alle preferenze della Juve ci sarebbero Manuel Locatelli ed Houssem Aouar, entrambi “corteggiati” a lungo lo scorso anno. Il Sassuolo valuta il proprio gioiello non meno di 40 milioni di euro, ma sarebbe disposto a dilazionare il pagamento o ad accettare eventuali contropartite tecniche come Fagioli o Dragusin, per il quale il rinnovo sembra essere sempre più vicino.