Calciomercato Juventus, colpo dal Bayern: la richiesta non spaventa

Tolisso alla Juventus, calciomercato: i bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista, e valutano il profilo del francese

Calciomercato Juventus Paratici / Importanti aggiornamenti sul fronte calciomercato per quanto concerne la Juventus. Una delle missioni che dovrà sperare di portare a termine Fabio Paratici è quella di rinforzare un centrocampo che fino ad ora ha faticato ad esprimersi al meglio, difettando sia in termini di qualità che di personalità. Non è un caso che i primi ad essere sulla lista di partenza della Vecchia Signora siano Ramsey e Rabiot, gli ultimi due acquisti a parametro zero della compagine bianconera.

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, uno dei nomi sulla lista di Paratici è quello di Correntin Tolisso, da tempo nel mirino della Juventus, che in più di una circostanza ha provato a portarlo a Torino. Il rapporto con il Bayern Monaco è ai minimi termini, e complice la grande abbondanza sulla quale può contare Flick, molte volte è stato spedito in panchina.