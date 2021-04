Donnarumma alla Juventus, calciomercato: l’indizio social è “virale”

Calciomercato Juventus, il portiere del Milan fa infuriare i tifosi del Milan con un post su Twitter. Ecco cosa è successo

Calciomercato Juventus / La foto postata da Gianluigi Donnarumma sui suoi profili social non è di certo passata inosservata. Gigio, infatti, sedeva vicino a Leonardo Bonucci: niente di male, sia chiaro, se non fosse per la distanza di sicurezza che non obbedisce alle norme vigenti. I due calciatori avevano entrambi la mascherina, cosa da non trascurare, ma forse il motivo per il quale questa foto ha fatto tanto parlare di sè è un altro.

L’estremo difensore campano non ha ancora trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo del suo contratto in scadenza quest’estate. Si vocifera di un possibile inserimento nella trattativa della Juventus, di cui Bonucci è il vicecapitano: ecco perché è esplosa la rabbia di molti supporters rossoneri, che hanno visto in questo scatto un possibile indizio di mercato.

Calciomercato Juventus, affare Donnarumma: la possibile soluzione

Calciomercato Juventus Donnarumma / Indizio o no, quello che è certo è che la “partita” decisiva per il rinnovo di Gigio si giocherà tra qualche settimana, quando è atteso il fatidico incontro con Raiola per cercare di colmare la distanza che ancora separa la richiesta del portiere ( quadriennale da 10 milioni di euro annui), e l’offerta del Milan ( che non supera gli otto milioni). La Juve osserva il da farsi, pronta a tuffarsi sulla preda da un momento all’altro: Raiola ha già in tasca l’accordo con la Vecchia Signora e potrà continuare le contrattazioni da una sostanziale posizione di forza.

