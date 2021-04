Juventus, la decisione del giudice sportivo sul bianconero

La Juventus si sta preparando al doppio impegno settimanale che la vedrà affrontare prima il Napoli e poi il Genoa, con l’obbligo di fare risultato.

“I bianconeri sono scesi sul terreno di gioco del Training center nella mattinata di oggi, per continuare la preparazione in questa settimana di doppio impegno di campionato: prima mercoledì, alle 18.45, nel recupero contro i partenopei, poi domenica alle 15 contro i rossoblu” – si legge sul sito ufficiale – “Menu dell’allenamento di Pasquetta: esercitazioni sul possesso palla e consueta partitella”. Pirlo dovrà decidere in queste ore quale undici mandare in campo, proprio nell’ottica del doppio impegno.

