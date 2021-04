Szczesny, che succede? La Juventus pronta a cambiare portiere

Szczesny potrebbe essere stato messo in lista di trasferimento dopo l’errore nel derby con il Torino. La Juventus ora fa le sue riflessioni.

Può cambiare qualcosa in casa Juventus per il futuro legato ai portieri. E come se cambierà qualora Mino Raiola riuscisse a trovare il modo di portare gratis Donnarumma alla Vecchia Signora. Alla luce degli errori di Wojciech Szczesny contro il Torino, i supporters invocano a gran voce maggiore presenza di Buffon in campo. Il loro pensiero e il legame con il portiere restano, infatti, evidenti. E’ insomma pensiero diffuso che a giugno qualcosa potrebbe accadere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, lascia il Bayern: obiettivo a parametro zero

Buffon al posto di Szczesny? Possibile…

L’errore col Torino, come detto, non è andato giù ai fan bianconeri. Il portale calciomercato.it ha riportato una serie di commenti dei tifosi che evidenziano come ci sia del malcontento. In campo ieri si è visto un atteggiamento decisamente diverso e molti hanno sottolineato la grande crescita della squadra con Gianluigi Buffon a difendere i pali bianconeri. Ieri il grande portiere è stato autore di una prova ottima che ha convinto i tifosi, ma restano i dubbi per quanto riguarda il suo futuro. Dalla prossima cosa succederà?.