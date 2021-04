Calciomercato Juventus, a fine stagione Boateng lascerà i tedeschi del Bayern Monaco a parametro zero, occasione ghiotta per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, a fine stagione tante opportunità a parametro zero, ora si è aggiunto anche Boateng dal Bayern Monaco. Il difensore tedesco lascerà la Bavaria e lo farà rispettando il suo contratto in scadenza proprio a giugno. Il difensore centrale si libererà così a parametro zero lanciando un importante assist per una futura acquirente. Giocatore d’esperienza e di qualità, Boateng ha un palmares davvero al massimo per ambire in altre grandi realtà europee, avendo vinto tutto il giocatore è pronto a far fare il salto di qualità ad un’altra squadra. La Juventus osserva da vicino la situazione consapevole che a fine stagione potrebbe salutare qualche veterano, soprattutto in difesa.

Calciomercato Juventus, lascia il Bayern: obiettivo a parametro zero

Come dicevamo poc’anzi non è sicuro che certi veterani rimarranno ancora la prossima stagione, ad esempio il capitano Giorgio Chiellini che a giugno non è escluso possa decidere di ritirarsi. In quel caso Boateng sarebbe il rimpiazzo ideale vista anche l’incredibile esperienza che lo contraddistingue, avendo, ricordiamolo, vinto tutto ciò che un giocatore professionista desideri. Boateng è l’interprete ideale per fare il salto di qualità anche in Europa e un’autentica certezza difensiva. Classe 1988, Jerome Boateng potrebbe, quindi, essere l’acquisto ideale per rinforzare la difesa bianconera in vista della prossima stagione.