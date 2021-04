Calciomercato Juventus, Guardiola aprirebbe a Pauo Dybala al Manchester City con un importante scambio offensivo.

Calciomercato Juventus, Guardiola avrebbe mosso importanti apprezzamenti per quanto concerne il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è ancora in stand by sul suo rinnovo di contratto in bianconero, con scadenza nel 2022. In questo momento, nonostante la volontà del centroavanti di riscattarsi in maglia bianconera, si aprono le piste di mercato, tante possibili destinazioni ma un’ultima che sembra convincere ancora di più la dirigenza bianconera proprio perché andrebbero di fronte ad un importante scambio di cartellini. Un mercato ormai, giustamente, condizionato da queste strategie per salvaguardare la crisi finanziaria pandemica.

Calciomercato Juventus, Guardiola chiede Dybala: si apre allo scambio

Sembra infatti che Guardiola sia pronto ad offrire il cartellino di Gabriel Jesus per arrivare all’argentino della Juventus. Un giocatore più giovane e dalle doti indiscutibili che andrebbe quindi ad accontentare le richieste dei bianconeri che non vogliono rischiare di perdere Dybala a zero, a fonte proprio di un contratto in scadenza nel 2022. Gabriel Jesus rappresenterebbe l’alternativa ideale e un profilo d’interesse per la dirigenza bianconera.