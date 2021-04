Allegri, mossa di Agnelli con l’ex tecnico. «La Juventus ha scelto la direzione»

La posizione di Pirlo resta fortemente a rischio, la Juventus però pare muoversi nella direzione che riporterebbe Max Allegri allo Stadium.

Qualcosa si muove a Torino. Eccome se si muove. Il giornalista ed esperto di mercato Luca Fausto Momblano, in diretta su ‘Juventibus’, ha rivelato: «Ci sono movimenti interni alla Juventus che mettono becco su allenatori. Questo mi fa pensare che una parte della dirigenza sia già un po’ oltre Pirlo». Il destino del tecnico bresciano, quindi, rischia di essere già segnato. Riguardo al suo successore, poi, da Torino arrivano altre novità. Riguardano chiaramente Max Allegri, rimasto in ottimi rapporti con il presidente Andrea Agnelli.

Allegri alla Juventus, la posizione

«Sono giorni e settimane decisive per Massimiliano Allegri, che tra un mese e mezzo allenerà già la sua prossima squadra. Mi risulta che si sia visto più di una volta con il presidente Agnelli e che abbia già sentito alcuni giocatori della Juventus». Momblano sembra essere molto sicuro di sé ed aggiunge: «Sulla Juventus, il riavvicinamento è stato forte ma da qui a dire che sia fatta ce ne corre. Credo chieda delle garanzie tecniche che non so se la Juve sia in grado di soddisfare».