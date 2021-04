Atalanta-Juventus, Pirlo infastidito | C’è la polemica

Atalanta-Juventus, Pirlo infastidito dopo la giornata di ieri. E anche la squadra non l’avrebbe presa bene: c’è la polemica

C’è la polemica. Forse inevitabile. E l’indiscrezione è stata lanciata dall’edizione odierna di “Repubblica”. Pirlo è infastidito. Così come anche la squadra. E nel mirino, questa volta dei suoi compagni e dello staff tecnico, ci sarebbe finito Cristiano Ronaldo. Il problema è l’infortunio del portoghese, che oggi non sarà a Bergamo per un fastidio al flessore che ieri il tecnico bianconero ha svelato in conferenza stampa.

Secondo il quotidiano, nonostante la decisione, stando alle parole del bresciano, sia stata concordata, al portoghese viene contestato il fatto di aver deciso di non provare nella rifinitura di ieri le condizioni di salute. Evitando così a prescindere la trasferta di oggi. Una situazione delicata. Che arriva dopo la rivelazione della prima offerta che il Manchester United avrebbe presentato a Mendes, procuratore del portoghese. E per adesso rispedita al mittente.

