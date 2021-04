Atalanta-Juventus streaming: dove vedere il match su Sky

Atalanta-Juventus ecco come vedere il match di questo pomeriggio che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e Now Tv. Tutte le info utili

Senza Cristiano Ronaldo, bloccato da un problema al flessore, la Juventus di Andrea Pirlo questo pomeriggio giocherà a Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Impegno ostico per i bianconeri. La Dea gioca forse il miglior calcio in Italia. E affrontarla senza il campione portoghese sicuramente complica i piani del tecnico bresciano. Che ha già annunciato l’impiego di Dybala dal primo minuto.

Ma non c’è possibilità di sbagliare. C’è un posto Champions da conquistare e molto passa dalla gara di questo pomeriggio. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A e su Sky Sport, numero 252 del satellite.

