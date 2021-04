Atalanta-Juventus probabili formazioni: tre ballottaggi per Pirlo

Atalanta-Juventus è uno dei big match della giornata numero 31 di serie A e si gioca oggi alle ore 15. Le ultime sulle probabili formazioni.

Quella tra la squadra di Gasperini e i bianconeri è una partita fondamentale per la classifica. Entrambe le squadre sono infatti in lotta per un piazzamento in zona Champions League e non possono permettersi passi falsi. Anche il pareggio è da evitare, visto che le rivali non stanno sbagliando un colpo. La Juventus, dopo due vittorie consecutive, ora è alle prese con un esame durissimo. L’Atalanta è una delle squadre più in forma del torneo, ha un gioco ormai consolidato e redditizio. E ha il vantaggio di giocare sul suo campo.

