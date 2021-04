Depay alla Juventus, calciomercato: la sfida al Barcellona è stata lanciata

Calciomercato Juventus, Depay non tramonta: sfida al Barcellona per il talento olandese in scadenza di contratto

Depay Juventus calciomercato / Uno dei parametri zero più appetibili della prossima sessione estiva di calciomercato è sicuramente Memphis Depay. L’attaccante olandese, infatti, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Lione in scadenza quest’estate, e quindi è libero di accasarsi con qualsiasi club. Sia il Barcellona, sia la Juventus, hanno manifestato un certo interesse nei suoi confronti: in estate il trasferimento dell’attaccante in Catalogna sembrava cosa fatta, ma il tutto saltò per la ferma volontà del presidente Aulas di non lasciar partire il proprio gioiello per cifre inferiori a 40 milioni di euro.

In questi mesi, però, la Juve ha guadagnato terreno, creando un filo diretto con l’entourage del calciatore, a cui avrebbe fatto pervenire l’offerta di un quadriennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Una cifra che l’attaccante si è riservato di valutare, ma che il Barca dovrà allo stato delle cose almeno bissare.