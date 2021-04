Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba: l’affare si fa grazie ad un ex

Pogba alla Juventus, calciomercato: la trattativa potrebbe concludersi positivamente grazie ad un ex. Analizziamo le possibili soluzioni

Pogba Juventus calciomercato / Se ne parla da tempo, ma il momento propizio potrebbe essere arrivato solo ora: il ritorno di Paul Pogba alla Juventus da fantamercato qual era, rischia di diventare una pista sempre più concreta. I bianconeri sono alla ricerca di un calciatore d’esperienza e di qualità in mezzo al campo, per incrementare il proprio tasso tecnico nella zona nevralgica; Arthur, Rabiot e Bentancur non offrono le giuste garanzie, come confermato da alcune prestazioni stagionali, nelle quali si è palesata la mancanza di un leader che sapesse dettare i ritmi e potesse inserirsi negli spazi.

Qualità che invece appartengono al repertorio del Polpo, che ha dichiarato conclusa la sua esperienza al Manchester United, sebbene il contratto con i Red Devils scadrà nell’estate del 2022. Mancanza di stimoli e di motivazioni alla base di un divorzio che appare ormai consumato, e che sarà solo questione di tempo: tuttavia, i Red Devils non si rassegnano a lasciar partire il francese, per il quale continuano a chiedere non meno di 60 milioni di euro. Cifra elevata per un calciatore ad un anno dalla scadenza, a cui bisogna aggiungere il costo dell’eventuale ingaggio, che ovviamente dovrà essere decurtato rispetto ai 15 milioni attuali che la mezzala percepisce in quel di Manchester attualmente.