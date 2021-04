Calciomercato Juventus, Pirlo out: rivolta social dei tifosi dopo Firenze

Una squadra di morti

Una squadra senza senso e senza un minimo di idee.

Una vergogna

Imbarazzanti #PirloOut

— ΛÐ尺1-Jj 🅹🆄🆅🅴 (@Adri_JUVE) April 25, 2021

Incredibile come la Juve quest’anno sappia fare più schifo della partita precedente senza imparare dai propri errori, prima sbagliava solo 1 gara, massimo 2, ora… #Pirloout #FiorentinaJuventus — 𝗥𝗘𝗠𝗨𝗦🚀 (@alex_4597) April 25, 2021

Solito ennesimo film già visto quest’anno, una squadra molle che fa diventare fenomeni anche undici scappati di casa che lottano coi denti per non retrocedere. Con un addormentato in panca che non sa che fare. #FiorentinaJuve #Pirloout — Alberto Piazza (@AlbertoPiazza10) April 25, 2021

Non succede ma se succedesse che Pirlo rimanesse il prossimo anno non vedrei una partita della juve ma non xke la seguo solo quando vince ma il mio fegato non reggerebbe 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 #FiorentinaJuve #Pirloout #CeferinOut — ALEX LEONIDA (@ALESSAN50173929) April 25, 2021

Calciomercato Juventus Pirlo / Sono soltanto alcuni dei post che stanno circolando in questi istanti su Twitter: tifosi bianconeri letteralmente imbufaliti dopo il pareggio della loro squadra in quel di Firenze, che complica maledettamente i piani Champions della Juventus, ora costretta agli straordinari. Nel mirino della critica è finito, gioco forza, Andrea Pirlo, reo di non aver dato un’identità chiara ad un gruppo spaesato, incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità, privo di un leader in carismatico in panchina. A nulla è valso il secondo tempo sicuramente importante dei bianconeri, che hanno ritrovato verve ed aggressività subito dopo l’ingresso di Morata e Kulusevski.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, futuro allenatore: Agnelli ha già deciso

La panchina del Maestro ora si fa sempre più traballante: sebbene Fabio Paratici lo abbia confermato a parole, il tecnico è sulla graticola. La dirigenza potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un traghettatore, per poi affidarsi ad un allenatore d’esperienza la prossima stagione a bocce ferme: l’ombra di Allegri, in questo senso, si fa sempre più minacciosa. Che sia davvero giunta l’ora di Pirlo? Intanto, il #pirlout spopola..