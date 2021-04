Fiorentina-Juventus è una delle sfide di cartello di quest’oggi in serie A. Per i bianconeri una trasferta davvero difficile da affrontare.

Siamo arrivati ormai alle fasi cruciali della stagione e la Juventus deve cercare di conquistare più punti possibili per arrivare ad un piazzamento Champions. La concorrenza è tanta e non si possono lasciare dei punti per strada. Oggi l’undici di Andrea Pirlo è atteso da una Fiorentina che non è ancora salva, tutt’altro. I viola devono guardarsi le spalle e per questo motivo proveranno a fare una partita importante, proprio come avvenne all’andata. Quando giocò un match perfetto e riuscì a sorprendere la Juve portandosi a casa i tre punti. Anche perché i bianconeri giocarono in 10 dal 18′ per l’espulsione di Cuadrado.

