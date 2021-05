Juventus, la nuova maglia home già in vendita: le foto

Juventus, la nuova maglia home per la stagione 2021-2022 è già in vendita in Australia, un ritorno alle origini.

Juventus, le nuove maglie home per la stagione 2021-2022 sono già in vendita in Australia. Un ritorno alle origini per i bianconeri. Si rivedono infatti le strisce nere lunghe e una maglia decisamente più sobria e con richiamo al passato, rispetto alle più contemporanee viste negli scorsi anni. I bianconeri ritornano quindi alla maglia classica ma con un nuovo, sponsor, sotto il già visto “Jeep”. Infatti ci sarà anche la scritta 4XE sempre legato al produttore Jeep.

