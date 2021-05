Calciomercato Juventus, “Allegri in bianconero? Non ci punterei”

Il prossimo calciomercato della Juventus ripartirà dalla decisione più importante da parte della dirigenza bianconera, ovvero la scelta dell’allenatore.

Andrea Pirlo resterà se riuscirà a conquistare quantomeno il quarto posto in campionato, quello che dà accesso alla prossima Champions League. Tuttavia le voci su un possibile ritorno di Allegri non si placano. Per il tecnico livornese sarebbe una nuova sfida da vincere. Allegri non andrà sicuramente alla Roma, dove poche ore fa è stato annunciato Mourinho come tecnico per la prossima stagione. Dunque via al domino degli allenatori, con Sarri che a questo punto è destinato a trovare un’altra panchina. Anche il Napoli è pronto a cambiare allenatore, dunque ci aspetta un’estate particolarmente movimentata sotto questo punto di vista.

