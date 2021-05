Calciomercato Juventus, l’indizio porta lontano dall’Italia

Un reparto che andrà sicuramente rinforzato nel prossimo calciomercato della Juventus è quello offensivo. Chi arriverà in estate?

Numericamente in questa stagione la Juventus ha dovuto fare i conti con risorse limitate in attacco, complice anche gli infortuni che hanno colpito Dybala. Senza l’argentino Pirlo ha avuto a disposizione solamente Ronaldo e Morata per lunghi tratti della stagione. Al di là di quello che potrebbe essere il futuro dei calciatori attualmente in rosa, di sicuro i bianconeri dovranno cercare almeno una nuova pedina di spessore. Uno dei nomi caldi ormai da mesi è quello di Depay, in scadenza di contratto con il Lione.

