Morata, confermata l’intenzione della Juventus sul centravanti spagnolo

La Juventus sembrerebbe intenzionata a prolungare il prestito del centravanti Morata versando altri 10 milioni all’Atletico di Madrid entro il 30 giugno.

Si può interrompere dopo un solo anno la seconda esperienza alla Vecchia Signora di Morata. Ma il gesto trasformerebbe il ritorno del centravanti in un’operazione economicamente molto poco conveniente. Tra prestito e ingaggio si perderebbero circa 20 milioni. Il tutto per poter contare su di lui appena dieci mesi. Riflessioni in corso, intanto la Juventus chiede uno sconto. A parole prima scelta, anche più dei vari Luis Saurez o Edin Dzeko, nei fatti ancora in bilico tra la conferma in bianconero e il ritorno all’Atletico Madrid. E’ stato il giornalista Fabrizio Romano a dare info sulla vicenda.

LEGGI ANCHE >>> Szczesny, spunta una pretendente. Il portiere della Juve può restare in Italia

Morata, la Juventus vuole puntarci

Secondo Fabrizio Romano, infatti, i bianconeri sarebbero decisi a prolungare per un’altra stagione il prestito di Morata. Il costo è di 10 milioni, ma vorrebbero capire se spuntare qualche milioncino. Prendere tempo sull’assalto convinto al nuovo attaccante potrebbe però introdurre il discorso relativo al canterano. Una volta pagati 20milioni all’Atletico e circa 15 a lui, come sarebbe possibile farlo ritornare al Wanda Metropolitano? Insomma, il tempo delle riflessioni è già esaurito.