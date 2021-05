Calciomercato Juventus, il rinnovo per l’attaccante è bloccato, molto probabile che, alla fine, si vada verso la scadenza del contratto.

Calciomercato Juventus, un rinnovo di contratto ancora bloccato. Paulo Dybala, il numero 10 dei bianconeri e il fantasista dell’attacco di Pirlo, potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero. Una brutta eventualità ma per il momento più che concreta. L’argentino no non ha ancora trovato una quadra per il suo rinnovo in maglia bianconera e le sue volontà, dopo una stagione più che travagliata, sono quelle di arrivare alla Coppa America. Ma il futuro in bianconero è ancora tutto da decidersi.

Calciomercato Juventus, se ne va gratis: rinnovo bloccato

Futuro in stand by per la Joya. L’argentino è reduce da una stagione certo non fortunata per quanto concerne gli infortuni, che l’hanno tenuto fuori praticamente gran parte della stagione. Ora la situazione riguardante il suo contratto è ancora più che dubbia, nessun passo concreto per il rinnovo e il dubbio iniziale, ora, sembra certezza. Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero alla fine della prossima stagione, nel 2022.