Calciomercato Juventus, quanti intrecci con l’Atletico Madrid

Ormai poche settimane ancora e poi l’attenzione di tutti si sposterà inevitabilmente sul calciomercato della Juventus. Che prevede tanti movimenti.

L’intenzione della società è ovviamente quella di rinnovare l’organico e renderlo ancor più competitivo, per cercare di tornare al più presto alla conquista dello scudetto. La Juventus sa bene che dovrà cercare dei rinforzi in tutti i reparti e in Spagna si sta vociferando di possibili intrecci di mercato con l’Atletico Madrid. Il Mundo Deportivo infatti ha sottolineato come potrebbe esserci uno scambio in vista tra i due club. I bianconeri infatti possono mettere sul piatto Bentancur per arrivare ad uno tra Lemar, Gimenez e Lodi.

