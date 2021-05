Calciomercato Juventus, cessione a un passo | Fumata bianca vicinissima

Calciomercato Juventus, deciso l’addio dell’esubero: le parti sono sempre più vicine e la fumata bianca è imminente

Calciomercato Juventus Douglas Costa / Contro l’Atalanta, la Juventus si gioca le residue speranze di acciuffare un piazzamento in Champions League che sarebbe oro colato per le casse bianconere: nel caso in cui Cristiano Ronaldo e compagni dovessero mancare l’approdo alla massima competizione continentale, infatti, la prossima campagna acquisti andrà incontro ad un sensibile ridimensionamento in termini di budget e di obiettivi.

Da qui, l’importanza di mettere a segno quelle cessioni che possano liberare spazio salariale importante, vendendo quegli esuberi che appesantiscono il monte ingaggi della Vecchia Signora. Uno di questi è Douglas Costa che, stando a quanto riferito da TMW, avrebbe trovato un accordo di massima con il Gremio per il suo trasferimento il Brasile.