Calciomercato Juventus, Moggi non ci sta | Annuncio su Ronaldo e Pirlo

Calciomercato Juventus, Moggi a ruota libera su Pirlo e Cristiano Ronaldo: ecco la rivelazione dell’ex dirigente

Calciomercato Juventus Moggi / Nel corso di un’intervista rilasciata alla redazione di calciomercatonews.com, Luciano Moggi ha parlato della situazione in casa Juventus, focalizzando la sua attenzione, in particolare, su Pirlo e Cristiano Ronaldo. Ecco le parole dell’ex dirigente:

“Se fossi io a decidere, confermerei Pirlo almeno un’altra stagione. Non era facile, eppure ha conquistato 2 trofei in una stagione atipica: in 10 anni uno scudetto lo puoi perdere, e la Juve ha iniziato un ricambio generazionale. Nelle due finali ha dimostrato carattere e voglia di vincere, così come in questo finale di stagione; credo che i bianconeri alla fine andranno in Champions League, dal momento che l’Atalanta rappresenta un ostacolo piuttosto duro di questi tempi per il Milan di Pioli.