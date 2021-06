Calciomercato Juventus, sinergia con il Real | Scambio e conguaglio sul piatto

Calciomercato Juventus, super scambio con il Real Madrid per rinforzare il centrocampo: l’offerta è da capogiro

Calciomercato Juventus Casemiro Bentancur | Il tallone d’Achille della Juventus degli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio il centrocampo. Anche in questa stagione, a dispetto delle incoraggianti prove offerte da Rabiot da aprile in poi, la sensazione è che ai bianconeri sia mancato quel totem in mediana al quale affidarsi nei momenti di difficoltà, in grado con una verticalizzazione o con la sua aggressività di creare o di distruggere situazione di gioco interessanti. Un Pogba, un Kantè, o un…Casemiro, e non è un caso che il centrocampista brasiliano del Real sia finito nei radar della Vecchia Signora.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da calciomercatonews.com, non è da escludere l’ipotesi di un super scambio tra Real e Juventus: Bentancur e 20 milioni, per arrivare a Casemiro. Alla luce delle valutazioni dei due calciatori, quest’idea non sembra essere utopistica, anche se bisognerebbe riuscire a far incastrare le tessere di un mosaico ancora troppo lontano dal completarsi: ad esempio l’ingaggio del brasiliano, che percepisce 9 milioni di euro all’anno, e ha un contratto fino al 2023 con i Blancos. Un’idea suggestiva, insomma, ma quasi impossibile da realizzare: vi terremo aggiornati.