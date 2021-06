Pjanic alla Juventus, calciomercato | ” Una sola squadra su di lui”

Calciomercato Juventus, affare Pjanic: dalla Spagna rimbalza un’importante indiscrezione che interessa la Vecchia Signora

Pjanic Juventus calciomercato | Nell’opera di restyling del centrocampo, gli ultimi spifferi di mercato riportano un rinnovato interesse della Juventus per Miralem Pjanic, che neanche un’estate fa decide di accettare l’offerta del Barcellona, nell’ambito dell’operazione che ha portato Arthur in bianconero. Il rapporto tra Allegri e il bosniaco, pur vivendo tra alcuni alti e bassi, ha fatto della trasparenza la sua arma principale: fu il tecnico livornese a decidere di “reinventare” la posizione dell’ex Roma, schierandolo come regista basso davanti alla difesa invece che come mezzala.

Questo non basta, però, come chiave di volta di un affare nel quale il Barcellona avrà la principale voce in capitolo: e i blaugrana, fino ad ora, non hanno ancora aperto a quell’ipotesi di prestito che permetterebbe alla Vecchia Signora di non gravare eccessivamente su un bilancio che non può essere messo ulteriormente alla prova. Tuttavia, todofichajes.net, riporta che al momento la Juve sarebbe la sola squadra interessata al bosniaco: questo, di per sè, non vale molto, ma alla lunga, quando il Barca potrebbe essere messo spalle al muro, è un’arma di cui Cherubini potrebbe servirsi, magari per concludere il tutto con un prestito con diritto di riscatto, sulla falsariga dell’operazione Morata.