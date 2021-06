Calciomercato Juventus, Pjanic parla del suo futuro

Tanti rumors di calciomercato Juventus in questo periodo dell’anno e non potrebbe essere altrimenti visto che c’è da puntellare la rosa bianconera.

L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina ha ridato entusiasmo ai tifosi bianconeri, che adesso attendono rinforzi di qualità per la loro squadra. Il tecnico è chiamato a riportare la Juventus in cima alla classifica di serie A e l’intenzione della dirigenza è quella di ringiovanire l’organico, rinforzandolo ad ogni modo anche con calciatori di provata esperienza che possano fare la differenza anche in Europa. E si sta parlando molto anche di un possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Il bosniaco quest’anno al Barcellona ha giocato poco e potrebbe decidere di cambiare aria.

