Calciomercato Juventus, contatti avviati per il rinnovo | Allegri decisivo

Calciomercato Juventus, rinnovo sempre più vicino: Allegri la chiave per il prolungamento del contratto del fedelissimo

Calciomercato Juventus Allegri | Ore frenetiche in casa Juventus. Dopo l’ufficializzazione del rinnovo del prestito di Alvaro Morata, che dunque rimarrà almeno un’altra stagione a Torino, Cherubini è al lavoro per cercare di sbrogliare un’altra situazione che si era fatto piuttosto complessa. Stiamo parlando del possibile rinnovo di Giorgio Chiellini, che prima del ritorno del tecnico livornese sembrava uno scenario alquanto utopistico.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Colpo da 35 milioni

E invece, stando a quanto riferito dall’edizione serale di Sky Sport, la Juventus avrebbe allacciato i dialoghi per il prolungamento del contratto del Chiello, in scadenza quest’estate. Non c’è ancora la fumata bianca, ma la sensazione è che la svolta decisiva sia già arrivata: decisiva, in questo senso, la ferma volontà di Allegri di puntare su un giocatore che conosce molto bene e sul quante intende fare nuovamente affidamento. Contatti avviati per l’intesa, dunque, che potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati anche su questo “fronte”.