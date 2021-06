Erling Haaland ha raggiunto un accordo con il Chelsea. I Blues hanno bruciato la concorrenza di tutta Europa. Ora serve l’accordo col Borussia.

Secondo quanto riporta Ian McGarry di ‘The Transfer Window Podcast’, Erling Haaland avrebbe già un accordo con il Chelsea. L’intesa sarebbe arrivata dopo aver accettato e firmato le condizioni personali. Una svolta che sarebbe clamorosa per l’attaccante: Thomas Tuchel, dopo la conquista della Champions League, l’ha individuato come l’uomo giusto per dare l’assalto alla Premier League. Ciò che manca è l’accordo con il Chelsea per quello che potrebbe essere sicuramente un trasferimento record. Vedremo se la pista decollerà nelle prossime settimane. La Juventus in passato era stata il club più vicina al gioiello norvegese, ma il tecnico Maurizio Sarri aveva dei dubbi sull’immediato inserimento del centravanti.

LEGGI ANCHE >>> Gattuso rompe con la Fiorentina. La Juventus può trarne vantaggio