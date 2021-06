Calciomercato Juventus, svolta per il bomber: l’annuncio RAI

Calciomercato Juventus, colpo in attacco: Cherubini prepara l’assalto decisivo al centravanti

Calciomercato Juventus Vlahovic | Dopo l’addio di Gattuso alla Fiorentina, potrebbero esserci altre sorprese in casa gigliata. Come riferito dal giornalista Rai Paolo Paganini, nelle ultime ore la Juventus si sarebbe mossa per Dusan Vlahovic: il bomber serbo fa gola anche a tanti altri club, della Serie A e all’estero, anche perché nell’ultima stagione ha messo a referto ben 21 goals, dimostrando una crescita esponenziale spaventosa. Questa è la ragione per la quale Commisso continua a chiedere almeno 70 milioni di euro per il proprio gioiello, ma non è escluso che nelle prossime settimane la posizione del patron viola possa ammorbidirsi.

Vlahovic alla Juventus, calciomercato: le ultime sulla trattativa

Vlahovic Juventus | Il classe ‘2000 della Fiorentina fa parte di una lista che comprende anche altri profili offensivi, tra cui Mauro Icardi. Tanto dipenderà dal sempre più probabile addio di Cristiano Ronaldo, con i segnali lanciati dal portoghese che appaiono piuttosto inequivocabili. Tuttavia, almeno per il momento, nessuna squadra si è mossa ufficialmente per Cr7, il cui ingaggio da 31 milioni di euro ora come ora è un ostacolo non facile da aggirare. Detto questo, con Depay a un passo dal Barcellona e un Icardi per il quale non mancano le concorrenti, Cherubini avrebbe cominciato a muovere i primi passi per l’approdo di Vlahovic in bianconero: una vera e propria trattativa non è ancora cominciata, ma questo la dice lunga sulla volontà della Vecchia Signora di rifarsi il lifting in attacco.

Provare ad immaginare un’operazione alla Chiesa non è utopistico, anche se bisogna prima sfoltire la rosa, e capire cosa ne sarà di Ronaldo, che ora come ora rappresenta un enigma tutto da decifrare.