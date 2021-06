Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Ritorno inaspettato

Ramsey può tornare in Inghilterra. In Premier League ci sono due o tre club pronti ad accoglierlo. Tra questi anche la sua vecchia squadra: l’Arsenal.

La cessione di Aaron Ramsey è una delle priorità della Juventus per il mercato estivo. La Gazzetta dello Sport lo descrive come un giocatore di qualità ma soggetto a troppi infortuni. Nei due anni passati a Torino, di fatto, i bianconeri non lo hanno mai avuto a pieno regime. Oltre a West Ham e Crystal Palace, ci sarebbe in atto un ritorno di fiamma dell’Arsenal. E così in estate potrebbe esserci un ritorno al futuro per il numero 10 della nazionale gallese. Dal suo canto non esiterebbe a lasciare la Juventus per tornare a vestire la maglia dei Gunners.

Ramsey, di nuovo dietro al cannone?

La Juventus, dal canto suo, si libererebbe di un ingaggio pesante e potrebbe dare l’assalto ad un nuovo centrocampista: Manuel Locatelli, in questo senso, resta il primo della lista. Di recente Ramsey aveva inviato un messaggio al mondo Juventus.«Le ultime due stagioni alla Juve sono state molto difficili, frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato» ha detto il gallese. Parole che lasciano presagire un addio. Cherubini e Allegri non si strapperebbero i capelli.