Calciomercato Juventus, si è proposto al Real | Perez non ha dubbi!

Calciomercato Juventus, si è proposto al Real Madrid: dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione assolutamente clamorosa

Calciomercato Juventus | Il filo diretto tra Real Madrid e Juventus negli ultimi anni ha rappresentato una traccia importante lungo la quale sono state indirizzate alcune delle trattative più importanti dei bianconeri ( ultima, ma non per importanza, l’approdo di Cr7 alla Vecchia Signora). I rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostra anche l’affaire Superlega, con Perez ed Agnelli in prima linea a combattere quello che è passato a rappresentare il nemico comune: l’Uefa. Ragion per cui, non desterebbe alcun tipo di scalpore l’apprendere che i Blancos e i vertici dirigenziali della Vecchia Signora si siano seduti nuovamente al tavolo delle negoziazioni per discutere di eventuali acquisti o cessioni.

Oltre al possibile ritorno di Cristiano Ronaldo ( ipotesi suggestiva ma, al momento, non percorribile) c’è un altro calciatore della Juventus che si sarebbe proposto al Real: stiamo parlando di Rodrigo Bentancur che, secondo quanto riportato da Don Balon, avrebbe tastato il terreno in vista di un approdo nelle Merengues.